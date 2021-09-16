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بعد بلوغها مستويات تاريخية.. أسعار الغاز في أوروبا تنخفض

16
SEPTEMBER
2021
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انخفضت أسعار الغاز في البورصات بأوروبا، اليوم الخميس، وذلك بعد ارتفاعها أمس إلى مستويات تاريخية حيث وصل السعر إلى 970 دولارا لكل ألف متر مكعب.
 
ووفقا مؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، بلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر خلال تعاملات اليوم مستوى 771 دولارا لكل 1000 متر مكعب.
 
وخلال تعاملات أمس ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 970 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، لكنها تراجعت عن الإغلاق وسجلت 800 لكل 1000 متر مكعب.
 
وفي وقت سابق توقع خبراء أن تصل أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 1000 دولارا لكل 1000 متر مكعب، مشيرين إلى أن ذلك سيعتمد على وضع سوق الغاز في آسيا والطقس في أوروبا وتوقيت إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي.
 
كذلك أشار خبراء إلى أن صعود أسعار الغاز في أوروبا سيؤثر على جيوب المستهلكين.
روسيا اليوم
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