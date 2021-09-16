حوالات المصـريين العاملين بالخارج تسجل أعلى مستوى تاريخي لها

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أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 بمعدل 13.2% مقارنة مع العام المالي الذي قبله.

ووفقا لبيانات أولية من المركزي المصري فقد ارتفعت التحويلات بواقع 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها وسجلت نحو 31.4 مليار دولار.

للمقارنة فقد بلغت التحويلات الخارجية في العام المالي السابق 2019 - 2020 مستوى 27.8 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة أبريل - يونيو من العام الجاري بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.