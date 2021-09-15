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شركة إسرائيلية ستساعد شركة أغذية إماراتية بإقامة خطوط إنتاج اللبنة

15
SEPTEMBER
2021
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أعلنت شركة "تنوفا" الإسرائيلية، الأحد الماضي، عن توقيعها اتفاقا مع شركة "الإمارات للصناعات الغذائية" وهي من شركات الأغذية الكبرى في دولة الامارات العربية.
 
وتم الاتفاق على بيع "تنوفا" المعرفة للشركة الإماراتية ومرافقتها بإقامة خطوط إنتاج بمجال الحليب، وهذا هو اتفاق الترخيص الأول بين شركة أغذية إسرائيلية كبرى مع شركة أغذية إماراتية. 
 
في إطار الاتفاق ستقوم "تنوفا" بمرافقة إقامة خطوط إنتاج في مصنع ألبان شركة "الإمارات للصناعات الغذائية"، في المرحلة الأولى سترافق الشركة بإقامة خط إنتاج اللبنة، كما سيتم لاحقا مرافقة الشركة الاماراتية في إنتاج منتجات أخرى. الاتفاق هو لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديده لعشر سنوات أخرى. 
 
نظام إنتاج "اللبنة" لشركة "تنوفا" في مصنعها بمنطقة "الون تابور" الواقع في مرج ابن عامر، يعتبر مميزا بفضل قدرته على إنتاج كميات كبيرة من اللبنة مع الحفاظ على طريقة الإنتاج التقليدية. 
 
شركة "الامارات للصناعات الغذائية" التي انطلقت كشركة للمنتجات الأساسية مثل الطحين، السكر والرز، دخلت إلى مجال منتجات الألبان قبل سنوات وهي حاليا من شركات الأغذية الرائدة في الإمارات، وتقوم اليوم بإنتاج عدد متنوع من منتجات الحليب الإساسية والاتفاق مع تنوفا سيتيج لها توسيع نشاطها بمجال الألبان إلى منتجات إضافية، ويبلغ حجم مبيعات الشركة الإماراتية السنوي 250 مليون دولار. 
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