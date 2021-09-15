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1.4 تريليون درهم.. تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2020

15
SEPTEMBER
2021
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بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية، من السلع غير النفطية، 1.403 تريليون درهم، خلال العام 2020، في حين نمت الصادرات الوطنية غير النفطية خلال العام ذاته بنسبة 10.1 بالمئة، مما يعادل 23.4 مليار درهم، لتصل إلى 254.6 مليار درهم مقارنة مع عام 2019، وذلك وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
 
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز، استمرار النشاط التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة كورونا، التي يشهدها العالم أجمع، ما يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي.
 
وبلغت قيمة واردات الدولة 785.1 مليار درهم، ما يمثل 56 بالمئة من إجمالي التجارة، في حين وصلت قيمة الصادرات 254.6 مليار درهم لتمثل 18 بالمئة من إجمالي التجارة، وإعادة التصدير بقيمة 363.4 مليار درهم تمثل 26 بالمئة من إجمالي التجارة.
 
وتصدرت الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 174 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمية 104 مليارات درهم، وجاءت الهند في المركز الثالث كأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة بقيمية 102.5 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمية 80.2 مليار درهم، ثم العراق بقيمية 53 مليار درهم.
 
وشكلت الدول الخمس الأولى مجتمعة خلال العام 2020 ما نسبته 36.6 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بينما كانت في العام 2019 تمثل 44.1 بالمئة، ما يعزز مكانة الإمارات التنافسية في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء.
 
وعلى مستوى أهم 5 أسواق للواردات إلى الدولة فقد تصدرت الصين المركز الأول بقيمة 144.4 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمية 60.5 مليار درهم، تلتها الهند بقيمية 60.5 مليار درهم، ثم اليابان بقيمية 34.7 مليار درهم وألمانيا بقيمية 26.7 مليار درهم، حيث شكلت مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 41.6 بالمئة من حجم إجمالي من الواردات إلى الدولة، والصين وحدها بلغت 18.4 بالمئة.
 
وجاءت سويسرا في صدارة أهم 5 أسواق للصادرات الوطنية بقيمة 29.2 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 25.6 مليار درهم، ثم الهند بقيمية 19.7 مليار درهم، تلتها تركيا بقيمة 18.4 مليار درهم وإيطاليا بقيمية 18.2 مليار درهم لتشكل مساهمة الدول الخمس الأولى ما نسبته 43.5 بالمئة من حجم إجمالي صادرات الدولة، وحققت سويسرا وحدها ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.
 
وعلى صعيد أهم 5 أسواق لإعادة الصادرات تصدرت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمية 54.6 مليار درهم، تلتها العراق بقيمية 40.6 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بقيمية 23.3، ثم الهند بقيمة 22.3 مليار درهم والصين بقيمة 19.6 مليار درهم.
 
وعلى جانب إجمالي تجارة الدولة غير النفطية لأهم السلع فقد تصدرت تجارة الذهب الخام ونصف المشغول بقيمة 242.43 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة الشبكات الخلوية واللاسلكية بقيمة 150.07 مليار درهم.
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