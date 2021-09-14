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مدينة مأدبا الأردنية تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

14
SEPTEMBER
2021
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أعلن الأردن عن فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.
 
وأكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز أن "اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام، إضافة إلى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والدينية الفريدة للمدينة وزيادة فرص العمل والتقليل من البطالة".  
 
وبين أن "الوزارة تسعى إلى أن تكون مدينة مأدبا مركزا للتراث الحضاري والديني وموطنا للفسيفساء والحرف اليدوية في المملكة، مؤكدا أن مأدبا مدينة غنية بالتراث والعراقة والمعالم الأثرية والدينية وتشتهر بالمعالم التاريخية، بالإضافة الى المعالم الطبيعية الخلابة من وديان مميزة وإطلالات جبلية فريدة من نوعها".  
 
بدورها أشارت المنظمة العربية للسياحة في كتاب تهنئة وجهته لوزارة السياحة والآثار الأردنية، الى أنها "تعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة في الأردن وجعلها وجهة سياحية خاصة للعائلة العربية لما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية"، مبينة أن "المعايير الجديدة في اختيار عاصمة السياحة العربية، ركزت على الإدارة السياحية في المدينة والبنية التحتية والموارد السياحية وغيرها من المؤشرات". 
 
 
روسيا اليوم
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