روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 4 دول وتطلق رحلات جديدة إلى مصر

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تستأنف روسيا اعتبارا من الأسبوع القادم الرحلات الجوية مع 4 دول، من بينها دولة عربية، وذلك بعد تعليقها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري سيتم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا.

وتم اتخاذ القرار بناء على قرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (مقر العمليات لمكافحة الوباء).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وتركيا من مطارات بسكوف وماغادان ومورمانسك وتشيتا اعتبارا من 21 سبتمبر 2021.

كذلك قررت اللجنة زيادة عدد الرحلات من موسكو إلى المنتجعات المصرية الغردقة وشرم الشيخ من 15 إلى 25 رحلة أسبوعيا على كل مسار اعتبارا من التاريخ نفسه (21 سبتمبر 2021).

كما تقرر زيادة عدد الرحلات من المدن الروسية الأخرى، التي استؤنفت منها رحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ، من رحلة واحدة إلى 3 رحلات أسبوعيا على كل مسار.

وسيتم أيضا إطلاق رحلات طيران إلى قطر على المسار (سوتشي - الدوحة) بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.