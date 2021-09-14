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أسعار الألمنيوم تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

14
SEPTEMBER
2021
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ارتفعت أسعار الألمنيوم، اليوم الاثنين، وصعدت إلى أعلى مستوى في نحو 13 عاما، وترافق ذلك مع ارتفاع سهم شركة الألمنيوم الروسية "روسال"، أحد أبرز منتجي الألمنيوم في العالم.
 
وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الألمنيوم عند مستوى 2924 دولارا للطن المتري وفقا لبيانات "بلومبرغ"، وقبل ذلك سجل المعدن قراءة فوق مستوى الـ3000 دولار للطن المتري.
 
وما يزال الوضع المرتبط بالانقلاب في غينيا يؤثر سلبا على معروض المعدن في السوق، حيث تمتلك غينيا أكبر الاحتياطيات من مادة البوكسيت في العالم المستخدمة في صناعة الألمنيوم، وهناك تخوف من أن توثر الاضطرابات على إمدادات الألمنيوم العالمية.
 
كذلك أظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" ارتفاع سهم عملاق الألمنيوم الروسي "روسال"، حيث أنهى السهم تعاملات اليوم في بورصة هونغ كونغ على ارتفاع نسبته 8.64%.
Bloomberg
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