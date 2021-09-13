وزارة السياحة الأردنية تلزم مكاتب السياحة بمتابعة المصريين في العقبة التدقيق على الشروط

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أعلنت وزارة السياحة الأردنية أنها تواصل استقبال المجموعات السياحية القادمة للمملكة من خلال سياحة العبور، شريطة التزام المكاتب السياحية بقائمة من المطالب.

وبينت الوزارة في تعميم وجهته، أمس الأحد، إلى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، أنه من الشروط المطلوب الالتزام بها من قبل المكاتب أيضا، عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال.

وأشارت إلى أنه سيجري السماح للمكاتب باستقدام هذه المجموعات مع إلزام مكاتب السياحة بمتابعة المجموعات السياحية من لحظة وصولها إلى حين مغادرتها، حيث يتحمل المكتب السياحي كامل المسؤولية في حال عدم مغادرة أي من أفراد المجموعة السياحية.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمنع المكاتب كافة التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج احترازيا لحين تصويب أوضاعها.

ودعت المكاتب السياحية التي تعمل على استقدام العمالة ضمن برنامج سياحة العبور، بتزويدها قبل 15 سبتمبر الحالي بكشوفات المجموعات السياحية، مبينا فيها دولة القدوم وتاريخ وصول المجموعة ومغادرتها ومكان إقامة المجموعة في المملكة وذكر المجموعات التي غادرت وبيان أن كان هناك أشخاص لم يغادروا مع المجموعة التي قدموا معها.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من أبناء الجالية المصرية نائمون في الشارع بمحافظة العقبة، قائلين إن هذا جاء بعد أن طلبت دول خليجية إخضاعهم للحجر الصحي 14 يوما في العقبة.

ونقلت "خبرني" عن مصدرها إن سبب تواجدهم بالشارع ليس أسعار الشقق والفنادق المرتفعة، بل العدد الكبير من أبناء الجالية المصرية الراغبين بالذهاب إلى دول الخليج.

وشهدت مدينة العقبة خلال الأسبوع الحالي، "حركة نشطة" بعد عبور زهاء 20 ألف مصري إلى دول الخليج عبر ميناء العقبة من خلال شركة الجسر العربي، وفق نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي.

المصدر: خبرني