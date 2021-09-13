الذهب الأسود يواصل الارتفاع بفعل تداعيات "إيدا"

A + A -

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل انتعاش بطيء في إنتاج الخام بخليج المكسيك بعد إعصار "إيدا"، فضلا عن توقعات بانخفاض احتياطيات الذهب الأسود.

ولا تزال منشآت إنتاج النفط، التي تمثل ما يقرب من نصف إنتاج الولايات المتحدة، في خليج المكسيك معلقة بعد أكثر من أسبوعين من إعصار "إيدا"، وذلك وفقا لبيانات من مكتب الولايات المتحدة لشؤون السلامة والبيئة.

وأشار خبراء بنك "غولدمان ساكس" إلى أن المشكلات التي تسبب بها الإعصار أدت إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط بنحو 30 مليون برميل، وقد يرتفع الانخفاض إلى 40 مليون برميل.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" في بورصة لندن بنسبة 0.85% إلى 73.54 دولار للبرميل، وكان الخام قد صعد بنسبة 2.1% إلى 72.92 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 70.37 دولار للبرميل، وفي الجلسة السابقة ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 69.72 دولار للبرميل.