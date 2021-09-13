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للمرة الخامسة على التوالي.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة

13
SEPTEMBER
2021
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اتخذ البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، قرارا برفع سعر الفائدة السنوي للمرة الخامسة على التوالي، وذلك لمواجهة مخاطر تضخمية.
 
وقرر المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدراته اليوم رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.25% إلى 6.75% سنويا. وبذلك يكون سعر الفائدة قد بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر - أكتوبر 2019.
 
ويهدف الإجراء إلى خفض معدلات التضخم في روسيا ودعم العملة الوطنية، كما أنه سيساهم في زيادة أسعار الفائدة على القروض والودائع المصرفية.
 
وأشار المركزي إلى أن مؤشر التضخم السنوي في روسيا بلغ بحلول 6 سبتمبر 2021 مستوى 6.74%، بينما يستهدف المركزي الروسي معدلات تضخم في نطاق 4% سنوي.
 
وجاء قرار المركزي الروسي متوافقا مع توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من هذا العام.
 
وفي سوق العملات المحلية، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو عقب قرار المركزي الروسي رفع سعر الفائدة السنوي، ووفقا لبيانات بورصة موسكو فقد تراجع سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 72.80 روبل.
 
في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 18 كوبيكا إلى 86.12 روبل.
روسيا اليوم
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