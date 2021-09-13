صندوق النقد يتوقع هبوطا حادا للعجز المالي وديون عمان بعد صدمة كوفيد-19

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توقع صندوق النقد الدولي هبوط العجز المالي والديون لسلطنة عمان بشكل حاد بعدما ارتفعا في 2020 بفضل تطبيق خطة لإصلاح أوضاع عمان المالية المتضررة جراء وباء كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط.

وقال الصندوق في بيان اليوم الأحد إنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3 بالمئة في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

وقال البيان: "ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وجرت تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط".

وحسب تقديرات صندوق النقد، فإن اقتصاد عمان سيتعافى عام 2021 مع نمو إجمالي الناتج الوطني للقطاع غير النفطي 1.5%.