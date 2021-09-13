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الإمارات:24 مليارا لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن

13
SEPTEMBER
2021
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وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، بتخصيص مبلغ 24 مليار درهم، لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، وذلك ضمن الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين".
 
وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 24 مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن.. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين".
 
وأضاف: "لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص.. المستقبل في القطاع الخاص.. والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل.. والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله".
 
من جانبه، نشر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة قال فيها: "تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعيا لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص".
 
تمكين أبنائنا في جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وسعياً لتحقيق هذه الرؤية يأتي إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية.
 
واستطرد: "هدفنا تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق طموحاتنا التنموية".
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