living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ياندكس" يصد أكبر هجوم إلكتروني في التاريخ

10
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجح خبراء "ياندكس"، أكبر محرك بحث في الإنترنت باللغة الروسية، في التصدي لأكبر هجوم إلكتروني لحجب الخدمة في تاريخ الإنترنت، وفقا لبيان صدر عن شركة "ياندكس".
 
وقالت "ياندكس"، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، في البيان اليوم الخميس: "تمكن خبراؤنا من التصدي لهجوم قياسي تمثل بأكثر من 20 مليون طلب في الثانية (Request Per Second)، وهذا هو أكبر هجوم معروف في تاريخ الإنترنت بأكمله".
 
وأضافت: "هذا الهجوم مجرد واحد من العديد من الهجمات الموجهة ليس فقط إلى "ياندكس" ولكن أيضا ضد العديد من الشركات الأخرى في العالم".
 
وأشارت إلى أن هجمات مثل هذه مستمرة منذ عدة أسابيع ومصدرها هو شبكة "بوت نت" الجديدة، والتي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.
 
و"ياندكس" هي أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، وأكبر محرك بحث على الإنترنت باللغة الروسية، بحصة سوقية تزيد على 52% و(Yandex.ru) هو الموقع الأكثر شعبية في روسيا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout