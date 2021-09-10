يوم عصيب.. عملة "البيتكوين" تهبط 6000 دولار في ساعة

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عاشت عملة "البيتكوين" أوقات عصيبة، أمس الثلاثاء، حيث هوت خلال التعاملات إلى مستوى 46 ألف دولار، بعدما كانت مطلع الأسبوع فوق مستوى 51 ألف دولار.

ووفقا لمنصات التداول فإن عملة "البيتكوين" هبطت أمس إلى 44600 دولار، وتراجعت بواقع 6000 دولار في ساعة واحدة، وفقا لمواقع تتابع سوق العملات الرقمية.

لكن هذه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم تعافت لاحقا بنحو طفيف، ويتم الآن (الساعة 11:02 بتوقيت موسكو) تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى 45294 دولارا، بانخفاض نسبته 13.51%.

وجاء الانخفاض بعدما قال البنك الدولي أمس إنه لا يستطيع مساعدة السلفادور في عملية اعتماد استخدام "البيتكوين" كعملة قانونية، بسبب أوجه قصور تتعلق بالبيئة والشفافية.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تقوم باعتماد عملة "البيتكوين" المشفرة كعملة قانونية، بجانب الدولار، مع مساعي تقليص تكلفة التحويلات الخارجية.