الكرملين يعلن موقف روسيا من عملة "البيتكوين"

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أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا ليست مستعدة للاعتراف بعملة "البيتكوين"، وأوضح قائلا إن مساواة هذه العملة الرقمية بالنقود يمكن أن يضر بالنظام المالي والاقتصادي.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن روسيا ليست مستعدة لمثل هذه الخطوة. حتى الآن ليس هناك أدنى سبب لاتخاذ مثل هذه الخطوات"، واصفا عملة "البيتكوين" بأنها شبه عملة.

وأضاف: "في الواقع مساواة (البيتكوين) بالأدوات النقدية، لا يمكن أن يجلب أي شيء سوى الضرر الذي يلحق بالنظام المالي والاقتصادي".

وحذر العديد من الخبراء والبنوك المركزية حول العالم من التعامل بالعملات الرقمية في ظل تقلباتها وكون لا توجد جهة رسمية تصدر العملات الرقمية.