سعر صرف الدولار قد يتدنى الى ما دون الـ 10000 ليرة في هذه الحالة!

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توقع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة هبوطاً في سعر صرف الدولار الى ما دون ال 16000 إذا تشكلت الحكومة، كما أشار الى أنه قد يتدنى الى ما دون ال 10000 مع البدء بالمشاورات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات. وفي حديث الى صوت كل لبنان حذّر عجاقة من عدم تشكيل الحكومة إذ توقع أن يخرج الدولار عن السيطرة ويصل الى مستويات مرتفعة جداً معتبراً ان هناك مخطط واضح لسحب الدولار المتبقي بأيدي الناس عبر رفع دولار السوق السوداء.

وحول قرار مصرف لبنان الخاص بالسحوبات بالدولار رأى عجاقة أنه من الضروري إجراء دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار البديل لان الخسارة سيتحملها مصرف لبنان وإن اتخذ أي قرار برفع سعر السحوبات من دون ضوابط فسيؤدي ذلك الى مزيد من التضخم غير المسبوق.



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