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لافروف: "السيل الشمالي-2" سيبدأ العمل في غضون أيام

7
SEPTEMBER
2021
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" سيبدأ العمل في غضون أيام قليلة. ويهدف المشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.
 
وقال لافروف، اليوم الاثنين: "سيتم الانتهاء من مشروع (السيل الشمالي-2) في غضون أيام قليلة وسيبدأ العمل".
 
وقبل ذلك أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة مهووسة بالمهمة غير القابلة للتحقيق المتمثلة في إيقاف "السيل الشمالي- 2"، مشروع مد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا.
 
وقال لافروف: "إدارة بايدن لم يتغير موقفها من (السيل الشمالي-2)، هي لا تزال تعارض هذا المشروع، لكنهم يدركون أنه لا يمكن إيقافه. وإذا فهمت أنك مهووس ببعض المهام غير القابلة للتحقيق، فإن الفطرة السليمة تقول إنه يجب تركها والقيام بشيء واقعي".
 
و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
 
وفي وقت سابق، صرح رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" أليكسي ميللر، بأن الشركة ستبدأ تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" هذا العام.
روسيا اليوم
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