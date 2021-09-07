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شركة طيران أوروبية تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف دام سنوات

7
SEPTEMBER
2021
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وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر أولى رحلات شركة الخطوط الجوية السويسرية، بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، وكان على متنها 62 راكبا قادمين من مطار جنيف الدولي.
 
وفي إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدني المصرية سوية مع كافة قطاعات الدولة، من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، استقبلت إدارة مطار شرم الشيخ الطائرة السويسرية بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران تهبط فى المطار.
 
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال السائحين في صالة الوصول الدولية بالهدايا والورود والشيكولاته، ترحيبا بوصولهم إلى مصر.
 
وكان في استقبال الطائرة نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولى، وفي هذا السياق أشار مدير المطار بأن تشغيل شركةswiss air إلى مطار شرم الشيخ الدولي سيكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيا يوم السبت.
 
وفي 9 أغسطس الشهر الماضي، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، وجاء ذلك بعد اتفاق تم بين موسكو والقاهرة، في أبريل الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.
روسيا اليوم
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