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الدولار الضعيف يدعم الذهب

6
SEPTEMBER
2021
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صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.
 
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1812.97 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2 بالمئة في الأسبوع.
 
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1814.80 دولار للأونصة.
 
ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
 
ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأونصة.
 
وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2415.49 دولار.
Reuters
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