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لتزويد لبنان بالغاز المصري.. الأردن يستضيف اجتماعا هاما

6
SEPTEMBER
2021
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قالت قناة المملكة الأردنية، الأحد، إن الأردن سيستضيف اجتماعا لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء.
 
وذكر المصدر أن الاجتماع سيعقد الأربعاء المقبل، وسيحضره وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان.
 
وطلب وفد حكومي لبناني رفيع المستوى من الحكومة السورية، السبت، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية بالمرور عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.
 
وجاء الطلب خلال زيارة رسمية لدمشق شكلت نهاية لأكثر من عقد من العلاقات الفاترة بين الجارتين، عقب اندلاع الحرب السورية الأخيرة عام 2011.
 
ووصل الوفد اللبناني إلى سوريا، السبت، وهي أبرز زيارة رسمية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا قبل أكثر من عقد.
 
وقال نصري الخوري، الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري، ومقره في دمشق، "طلب الجانب اللبناني مساعدة سوريا في تسهيل نقل الغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".
 
وتوقف تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى سوريا عام 2010 بسبب الهجمات التخريبية ونقص الإمدادات. كما تضررت خطوط الأنابيب خلال الحرب الأهلية في سوريا.
 
ووصفت وسائل الإعلام الرسمية السورية الزيارة الرسمية بأنها "ذوبان للجليد و (تعيد إحياء) العلاقات" بين البلدين. وترأس الوفد رفيع المستوى وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ووزيرا الطاقة والمالية. ويشارك في الوفد أيضا كبير المفاوضين اللبنانيين ومدير الأمن العام عباس إبراهيم.
 
ويصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية بأنها إحدى أقسى الأزمات التي يشهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
 
وقد انهارت العملة اللبنانية مع نضوب الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود.
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