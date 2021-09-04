كيف سيؤثّر رفع الدعم عن المحروقات على سعر الدولار؟

A + A -

أشار المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد الى ان "التراجع الحاصل في سعر دولار السوق السوداء ليس حقيقياً، انما هو سياسياً بحت وعدم ثبوته نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحاصلة في البلد، لذلك ان لم يكن هناك معالجة حقيقية للوضع السياسي سوف يبقى الوضع على ما هو عليه الآن"، مضيفاً "معروف في كل دول العالم ان أسواق العملات تتأثر بالأوضاع السياسية العامة في البلد".

وردا على سؤال حول ان كان رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على سعر الدولار، قال عبد الصمد في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "رفع الدعم من دون تدابير حقيقية يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن وعلى التجار، لأن التجار سيبيعون منتجاتهم بالعملة الوطنية ويشترون الدولار ليعاودوا الاستيراد مما يشكل ضغطا على العملة الوطنية وقد يدفع بحاكم مصرف لبنان لطبع كميات من الأموال مما يزيد التضخم".