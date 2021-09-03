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انخفاض شديد في عجز ميزانية سلطنة عمان على أساس سنوي

3
SEPTEMBER
2021
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انخفض عجز ميزانية سلطنة عمان على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة المالية العمانية، مشيرة إلى أن العجز في الميزانية على أساس سنوي جاء بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو/ تموز.
 
ونقلت "رويترز": عن الوزارة أن سلطنة عمان بدأت تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية، حيث زادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5% في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
 
وارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020، حسبما أفادت الوزارة في بيانها.
وفي الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض، ونزل إجمالي الإنفاق 4.7 % في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
 
وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
 
يذكر أن الإصلاحات التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ساعدت سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
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