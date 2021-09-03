living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أمازون مصر"... هل تضيف قيمة للسوق المحلي والمستهلك أم تطيح بصغار التجار؟

3
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أطلقت شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، رسميا، أمس الأربعاء، موقعها الإلكتروني الجديد في "أمازون مصر"، والذي سيكون بديلا عن "سوق دوت كوم" التي استحوذت عليها قبل سنوات.
 
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع أيضا، افتتاح أول مستودع للشركة في أفريقيا، على مساحقة 28 ألف متر مربع، والذي يأتي كجزء من استثمارات "أمازون" المقررة في مصر.
 
وقالت الشركة إنها ستعرض ملايين السلع من العلامات التجارية العالمية عالية الجودة عبر موقعها الجديد، وتعهدت بتقديم تجربة فريدة من نوعها وتنافسية للمستهلكين المصريين، تشمل أسعارا تنافسية وخدمة توصيل سريعة ومعتمدة.
 
وفقا للتقارير الإعلامية المصرية، فإن استثمارات "أمازون" في مصر الآن، رغم حداثتها، تبلغ مليار جنيه، كما أن اختيارها للدولة كمركز لأعمالها في المنطقة، يعكس دون شك ثقة متزايدة في السوق المصري ومقومات التوسع والانتشار من خلاله.
 
ومع ذلك، وفي حين أن الكثيرين رحبوا بالخطوة ذات الأهمية الاقتصادية، والتي تمنح الشباب فرص عمل جديدة، أعرب آخرون عن تخوفهم من أن تؤدي هيمنة "أمازون" إلى الإطاحة بأصحاب الأعمال الصغيرة، في مشهد تجلى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 
 
البعض استشهد بالقدرات المالية الفائقة لعملاق التجارة الإلكترونية، محذرين من أنه سيكون سببا في إغلاق الكثير من المتاجر، نظرا لقدرته على تقديم أسعار مخفضة بشكل كبير للعملاء مع خدمة عملاء مميزة.
 
وأشاروا إلى أن المنافسة مع شركة بهذا الحجم ستكون مستحيلة تقريبا بالنسبة لصغار المستثمرين، مستشهدين بالضغوط التي تتعرض لها المتاجر التقليدية الصغيرة في الولايات المتحدة وأوروبا من جراء انتشار مفاهيم التجارة الإلكترونية.
 
 
آخرون من أصحاب الرأي الاقتصادي، قالوا إن استثمارات "أمازون" في السوق المصري لن تكون ذات فائدة حقيقية للبلاد، كونها تعتمد على منتجات أجنبية، وبالتالي تستهلك العملات الأجنبية في مصر لصالح تعزيز الإنتاج في بلاد أخرى.
 
 
بطبيعة الحال، كان هناك من حذر من احتمال وقدرة "أمازون" على إتقان الممارسات الاحتكارية، والتي شكت بعض الشركات الأمريكية الصغيرة منها.
 
 
ومع ذلك، كان هناك من عدد فوائد دخول "أمازون" إلى السوق المصري، وكيف أنها ستشكل دعما استثنائيا للمستهلك بالدرجة الأولى، على الرغم من إقرارهم بأنها ستؤثر على التجار الآخرين.. لكنها طبيعة السوق الحر، فلم لا.
 
أقرأ أيضا: شركة هندية تقيم دعوى قضائية ضد أمازون في صفقة بـ 3.4 مليار دولار
 
أيضا، احتفى الكثيرون بإعلان "أمازون" عن حاجتها لشغل وظائف جديدة مع افتتاح مستودعها الجديد، ناهيك عن الوظائف التي ستضاف في مجالات أخرى مكملة، فعلى سبيل المثال، سيشكل نشاط التجارة الإلكترونية للشركة طلبا إضافيا على أعمال التوصيل.
 
 
وفقا لموقع "مصراوي"، فإن الشركة توفر ما يزيد على 3 آلاف وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية.
 
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة "سيغمافيت" لتكنولوجيا الملابس، ومؤسس منصة سيجمافيت لبيع المنتجات الرياضية عبر الإنترنت، عمر المنير، قوله إن تأثير "أمازون" لن يتجلى قبل انتهاء العام الأول لها في السوق المصري.
 
 
فيما قال المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع "نفسك" للتجارة الإلكترونية، شريف نصار، إن نجاح الشركة في تطبيق ضوابطها العالمية في مصر، سيعود بالنفع على السوق المصري بأكمله.
 
لكن المنير حذر من أن تجربة "أمازون" في أسواق المنطقة المجاورة مثل السعودية والإمارات، لم تتطابق مع مع تفعله في أمريكا، حيث لم تستطع منافسة التجار الإلكترونيين في الإمارات، متسائلا عما إذا كانت قادرة على منافسة التجار التقليديين في مصر.
 
أقرأ أيضا: معاقبة "أمازون" بأكبر غرامة مالية على الإطلاق من الاتحاد الأوروبي تتعلق بالخصوصية
 
وفي نفس السياق، ذكرت تقرير لبوابة "الأهرام"، أن توسعات "أمازون" في مصر تعكس جاذبية سوقها والإمكانيات التي يتحلى بها ويزيد التنافسية في مجال التجارة الإلكترونية، ويخلق المزيد من فرص العمل.
 
وشدد التقرير على أهمية توسع مصر في مجال التجارة الإلكترونية، كونه أحد التوجهات الرئيسية نحو اقتصاد المستقبل، وفقا لما أكده خبراء الاقتصاد والاستثمار.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout