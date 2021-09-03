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بوتين يعطي الضوء الأخضر لأربعة مشاريع استثمارية في الشرق الأقصى

3
SEPTEMBER
2021
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وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، على إطلاق 4 مشاريع استثمارية جديدة في الشرق الأقصى، بعد مشاهدته عروض تقديمية عنها على هامش مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي.
 
وقال الرئيس الروسي، إن عدد المشاريع التي تهدف إلى تنمية المنطقة تزايد بإطراد خلال السنوات الماضية. وأضاف أن "المستثمرين قاموا بالاختيار الصحيح".
 
وأكد بوتين خلال حديثه، أن الحكومة الروسية ستواصل دعم المستثمرين في الشرق الأقصى الروسي.
 
والمشاريع المعتمدة هي في مجالات الزراعة وصناعة السيارات، أحدها عبارة عن خط إنتاج لأجزاء المحركات في مصنع مازدا للمحركات في فلاديفوستوك، الذي جذب أكثر من أربعة مليارات روبل (55 مليون دولار) من الاستثمارات.
 
فيما مشروع آخر هو عبارة عن مجمع لتربية الحيوانات للاستفادة من لحمها، ويتضمن المجمع خط إنتاج عالي التقنية للحوم الطازجة، ومن المتوقع أن يقوم المجمع بتوريد اللحوم إلى السوق المحلية الروسية وإلى أسواق بلدان جنوب شرق آسيا.
 
أما المشروع الثالث فهو عبارة عن مجمع بيوت بلاستيكية بمساحة 12 هكتارا لزرع أكثر من 8 أطنان من الخضار في السنة.
 
والمشروع الأخير عبارة عن منشأة عالية التقنية لإنتاج فيتامينات الأعلاف والأحماض الأمينية، أطلقتها مجموعة شركات تدعى Arnik.
روسيا اليوم
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