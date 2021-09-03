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"ويسترن يونيون" تعلن استئناف عملياتها في أفغانستان

3
SEPTEMBER
2021
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أعلنت شركة "ويسترن يونيون" الأميركية العملاقة المتخصصة في الحوالات المالية، الخميس، أنها استأنفت عملياتها في أفغانستان بعدما علّقتها في 18 أغسطس إثر استيلاء طالبان على السلطة.
 
وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان: "يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان اعتبارا من 2 سبتمبر، حتى يتمكن عملاؤنا مجددا من إرسال الأموال ودعم أحبائهم".
 
وأضافت: "نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم"، لافتة إلى أنه لن تفرض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه.
 
وأعلنت وزراة الخزانة الأميركية أنها ستسمح بالتحويلات المالية للأشخاص من وإلى أفغانستان.
 
وهذه التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج، تعتبر حيوية للأفغان.
 
وبحسب البنك الدولي، بلغت التحويلات المالية 789 مليون دولار في العام 2020، علما أن الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه بلغ 19,8 مليار دولار، أي أن التحويلات توازي 4 في المئة.
 
وكانت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا لها أعلنت الأسبوع الماضي تعليق مساعدتها للبلاد مع النظر في "سبل للاستمرار في التزامها ... مواصلة دعم الشعب الأفغاني".
 
وكان صندوق النقد الدولي أعلن أيضا في 18 أغسطس تعليق مساعداته لأفغانستان بسبب حالة عدم اليقين التي سادت البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.
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