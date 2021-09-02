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تحذير من انهيار الاقتصاد الأفغاني

2
SEPTEMBER
2021
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قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن" إن الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجح في أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
 
وتتوقع فيتش الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفغانستان هذا العام بنسبة 9.7% ، مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل. وكانت قد توقعت في السابق نموا بنسبة 0.4% لهذا العام.
 
وقال محللون في تقرير صادر عن "فيتش سوليوشن"‭ ،‬الجهة البحثية لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إن "الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها القوات الأمريكية أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة سيعني أن البلاد ستعاني من مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير".
 
وأضافوا "تميل المخاطر التي تشير إليها هذه التوقعات إلى الجانب السلبي، بالنظر إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعا مماثلة من الصدمات السياسية أدت أيضا إلى حدوث انهيار على مستوى المؤسسات".
 
وقالت فيتش إن الاستثمار الأجنبي سيكون ضروريا لتحسين الوضع في أفغانستان.
Reuters
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