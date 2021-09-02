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"قناة السويس على قضبان".. مصر توقع عقدا لخط قطارات سريع

2
SEPTEMBER
2021
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وقعت مصر عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، في مشروع ضخم وصف بـ"بقناة السويس على قضبان".
 
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الأربعاء،  إن العقد الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما، وفق "رويترز". 
 
‭‭‭ ‬‬‬ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلومترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك خطا للشحن، وسيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.
 
ويعتبر هذا الخط أسرع رابط بحري بين أوروبا وآسيا.
 
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لسيمنس للصحفيين في مؤتمر عبر الفيديو إن خط السكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف، ووصفه "بقناة السويس على قضبان".
 
وذكرت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا الألمانية إن نصيبها من العقد يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وسيتم تسليم القطارات بواسطة وحدتها سيمنس موبيلتي بحلول نهاية 2023، على أن تكتمل الطلبية بحلول 2027.
 
وقالت أوراسكوم في بيان إن من المتوقع إتمام الإغلاق المالي للعقد في 2022.
 
كما ذكرت أن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع الكونسورتيوم على مناقشة ووضع اللمسات النهائية على اتفاقات لخطي سكك حديدية آخرين فائقي السرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
 
وسيصل طول شبكة السكك الحديدية في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومترا بحسب مجلس الوزراء.
 
وسرعت الحكومة في السنوات القليلة الماضية من وتيرة تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق السريعة وتوسيع قناة السويس.
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