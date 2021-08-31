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كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا في واردات الكحول بسبب كورونا!

31
AUGUST
2021
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أظهر بيان في كوريا الجنوبية أن واردات البلاد من النبيذ سجلت رقما قياسيا العام الماضي، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على استهلاها في المنازل في ظروف جائحة كورونا.
 
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن بيانات صادرة من دائرة الجمارك أن كوريا الجنوبية استوردت ما تبلغ قيمته 330 مليون دولار من النبيذ في عام 2020، بزيادة نسبتها 27.3% عن العام الذي سبقه.
 
ووصف المبلغ الذي أنفق على النبيذ بأنه الأكبر من نوعه على الإطلاق، فيما رصد أن واردات النبيذ تجاوزت واردات البيرة التي انخفضت بمقدار 19.2% على أساس سنوي إلى 227 مليون دولار.
 
ورأت الدائرة الكورية الجنوبية المختصة أن واردات النبيذ زادت في العام الماضي، وذلك لأن الناس فضلت الشرب في المنازل وبمفردهم بدلا من الذهاب إلى الحانات وسط جائحة كورونا.
 
وافيد بأن واردات البيرة انخفضت، مع تراجع واردات البيرة اليابانية، في حين اكتسبت البيرة المصنوعة محليا شعبية بين شاربيها.
 
وسجل أن واردات كوريا الجنوبية من النبيذ ارتفعت بأكثر من الضعف إلى 325 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من نفس العام.
 
كما قفزت واردات البلاد من الكحول بنسبة 26.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى 800 مليون دولار.
 
وأظهرت البيانات أن واردات كوريا الجنوبية من الكحول بلغت مستوى قياسيا جديدا يصل إلى 1.1 مليار دولار في العام الماضي، وسجلت ارتفاعا بنسبة 8.2% عن العام الذي سبقه وسط جائحة كورونا، بينما انخفضت صادراتها من الخمور بمقدار 10.3% في العام إلى 374 مليون دولار خلال نفس الفترة.
روسيا اليوم
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