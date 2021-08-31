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ارتفاع ملحوظ بأسعار الغاز في أوروبا

31
AUGUST
2021
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صعدت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، إلى فوق مستوى 590 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة موسكو، وجاء الارتفاع بعد تراجع شهدته الأسعار في الأسبوع الماضي.
 
وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر المقبل في مركز تسليم TTF في هولندا في التعاملات الصباحية مستوى 592 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك لكن لا يزال يتم تداول العقود فوق سعر الذروة البالغ 580 دولارا الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.
 
وانخفضت أسعار الغاز الأسبوع الماضي بواقع 100 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد تقارير غير صحيحة عن إطلاق مزعوم لضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-2"، وبعد إعلان من شركة "غازبروم" الروسية بأنه من المحتمل توريد نحو 5.6 مليار متر مكعب من الغاز عبر "السيل الشمالي-2" في 2021.
روسيا اليوم
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