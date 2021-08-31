living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكرملين: مشكلة نقص العمالة المهاجرة لا حلول سهلة لها

31
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الحكومة الروسية مهتمة بحل مشكلة نقص العمالة المهاجرة في البلاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تزيد هذه المشكلة حدة.
 
وخلال موجز صحفي كشف بيسكوف اليوم الاثنين أن نقص العمالة المهاجرة يعد ظاهرة تعاني منها قطاعات عدة من الاقتصاد الوطني من بينها قطاع خدمات المطاعم وقطاع البناء.
 
وأضاف: "إنها مشكلة ليست بسهلة "نظرا لبقاء خطر انتشار فيروس كورونا وجوانب أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية تهتم بمعالجة هذا الوضع.
 
أما النزاعات التي تشتعل من حين لآخر بين مهاجرين فأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن هذه الظاهرة معروفة في روسيا كما في أي دولة أخرى، نافيا أن يكون الكرملين يرى في مثل هذه الحوادث مشكلة كبيرة.
 
كما أشار بيسكوف إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغيير قواعد دخول المهاجرين إلى روسيا وإقامتهم في البلاد، موضحا أن هناك اقتراحات عدة بهذا الشأن مطروحة من قبل خبراء، لكن أي قرارات محددة لم يتم اتخاذها بعد.
 
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout