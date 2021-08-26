الكرملين يعلق على قرار القضاء الألماني عدم إعفاء "السيل الشمالي-2" من متطلبات الغاز الأوروبية

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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على مسألة خسارة الشركة المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2" لقضية حول إعفاء المشروع من "متطلبات الغاز" في الاتحاد الأوروبي.

وفي البداية أكد المسؤول الروسي للصحفيين، أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" هو مشروع تجاري بحت ويقدم مساهمة كبيرة في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيسكوف: "يمكننا إعادة تكرار التصريحات السابقة، والتي تم إطلاقها على مختلف المستويات بأن السيل الشمالي-2 هو مشروع تجاري دولي مصمم لتقديم مساهمة كبيرة في أمن الطاقة في جميع أنحاء أوروبا".

وفيما يتعلق بموقف الكرملين من قرار القضاء الألماني عدم إعفاء "السيل الشمالي-2" من متطلبات الغاز في الاتحاد الأوروبي، قال إن القرار يتعلق بالشركة نفسها، لذلك على شركة "نورد ستريم 2" أن تقرر بنفسها الخطوات التالية التي ستتخذها.

والحديث يجري عن توجيهات (متطلبات) الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، وبالذات الملحق القائل، إنه لا يجوز لمالك أي خط أنابيب غاز، أن يقوم في ذات الوقت بتشغيله، وهو أمر يمس بشكل مباشر شركة "غازبروم" الروسية، التي تمتلك حصة الأغلبية في المشروع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.