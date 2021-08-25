طالبان تصدر إعلانا حول عمل البنوك في أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن البنوك في أفغانستان ستستأنف عملها يوم غدا الأربعاء (25 أغسطس 2021) وذلك بعد توقفها بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، ونقلت قناة Ariana News TV عن المتحدث قوله: "ستستأنف جميع البنوك في البلاد بما في ذلك البنك المركزي عملها اعتبارا من يوم غد. لقد قمنا بالأعمال التحضيرية المناسبة. نحث موظفي هذا القطاع على العودة إلى وظائفهم".

ويوم أمس أعلنت حركة طالبان عن تعيين حاكم بالنيابة لـ"مصرف أفغانستان" بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

ويأتي التعيين الجديد بالإضافة إلى تعيينات أخرى تمت اليوم، إذ عينت حركة "طالبان" وزيرا جديدا للمالية ورئيسا للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.