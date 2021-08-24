living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موعد ظهور أول محطة تعبئة هيدروجين في روسيا

24
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المخطط أن يتم افتتاح أول مائة محطة لتعبئة الهيدروجين للسيارات في روسيا في العام 2025، ويأتي ذلك ضمن خطة معتمدة من قبل الحكومة الروسية لتطوير قطاع السيارات الكهربائية في البلاد.
 
ومن المتوقع أن يتم بناء 100 محطة تعبئة بشكل سنوي في الفترة من 2025 وحتى 2027، على أن يتم افتتاح قرابة 300 محطة في 2028، ونحو 200 محطة هيدروجين أخرى في الفترة من 2029 إلى 2030.
 
وستتيح محطات الهيدروجين فرصة لنشر عدد أكبر من السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود، وكجزء من خطة الحكومة الروسية.
 
وتضع الخطة أولويات لهذه الصناعة الناشئة، من بينها تطوير قاعدة الإنتاج، وبناء الكفاءات التكنولوجية، وإدخال منتجات جديدة بشكل أساسي إلى السوق، وإنشاء بنية تحتية حديثة للهندسة والنقل.
 
ومن المخطط أن يتم إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية، وفتح أكثر من 9 آلاف محطة شحن لها بحلول عام 2024.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout