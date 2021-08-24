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الذهب يخترق حاجز 1800 دولار مع تراجع الدولار

24
AUGUST
2021
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قفزت أسعار الذهب مخترقة المستوى النفسي 1800 دولار، إذ دفع تراجع العملة الأميركية المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس بينما يثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.27 بالمئة إلى 1803.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس عند 1806.23 دولار.
 
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.26 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.
 
وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في (آر جيه او فيوتشرز) "صعدت الأسهم وانخفض الدولار والأسواق يحركها الآن احتمال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يؤجل تخفيف برنامجه لدعم الاقتصاد بسبب السلالة المتحورة دلتا."
 
ودفعت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اتخاذ قرار بعقد ندوته السنوية في جاكسون هول التي تبدأ في 27 أغسطس عن بعد، وتترقب الأسواق كلمة رئيسه جيروم باول بحثا عن أي تلميحات بشأن الإطار الزمني لتخفيف برنامج دعم الاقتصاد.
 
وقال هابركورن إن المتعاملين يأخذون في الاعتبار توقعات بأن البنك المركزي الأميركي ربما لن يكون في موقف يسمح له بتخفيف سياسته "في أي وقت قريب.. وهذه أنباء سارة للذهب والفضة."
 
وهبط مؤشر الدولار 0.511 بالمئة، متراجعا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وأعطى صعود الذهب دفعة للمعادن النفيسة الأخرى، لتصعد الفضة 2.6 بالمئة إلى 23.60 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم 5.80 بالمئة إلى 2406.80 دولار متعافيا من أدنى مستوى في خمسة أشهر.
 
وصعد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1019.10 دولار للأوقية.
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