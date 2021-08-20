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وزير النفط العراقي: وضعنا خططا لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية

20
AUGUST
2021
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أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن وزارته وضعت في خططها توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العالمية للعمل في القطاع النفطي والغازي بالعراق.
 
وقال على هامش مشاركته باجتماع مرئي مع غرفة التجارة الأمريكية في هيوستن، أمس الأربعاء، إن "الوزارة وضعت في خططها وأولوياتها توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات العالمية الراغبة بالعمل في العراق، خصوصا في قطاعات الغاز والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير البنى التحتية وتحسين البيئة".
 
وأشار عبد الجبار إلى "حرص الحكومة والوزارة على تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة".
روسيا اليوم
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