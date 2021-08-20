وسائل إعلام: أفغانستان توقف تجارة الترانزيت مع الهند

A + A -

ذكرت وسائل إعلام أن أفغانستان أوقفت تجارة الترانزيت مع الهند عبر باكستان، حيث قامت كابل بإغلاق محطتين تجاريتين على حدودها مع باكستان.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" اليوم الخميس عن اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO).

وقال أجاي ساهي، الرئيس التنفيذي لـFIEO: "قامت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بإغلاق طرق التجارة وأوقفت عبور البضائع إلى الهند عبر الأراضي الباكستانية".

وأضاف المسؤول: "نتوقع من طالبان فتح المحطات التجارية واستئناف طرق العبور عبر باكستان لإعادة العلاقات التجارية الهندية الأفغانية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المتحدث باسم طالبان، محمد سهيل شاهين، إن الهند يمكنها أن تكمل مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.

وقال شاهين: "طالبان لا تمانع إذا استمرت الهند في العمل في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في أفغانستان، لأنها من أجل الشعب". وأضاف "لكننا لن نسمح لأية دولة بالتدخل في شؤون أفغانستان أو استخدام أراضينا لأغراض عسكرية".

وتنفذ الهند مع تركمانستان وباكستان مشروعا لبناء خط أنابيب غاز TAPI في أفغانستان لتوريد الغاز التركماني، كذلك شاركت الهند في بناء طريق سريع وخط سكة حديد يربط ميناء تشابهار الإيراني بالحدود الإيرانية الأفغانية لتصدر البضائع الهندية.

وتقدر استثمارات الهند في الاقتصاد الأفغاني بنحو 3 مليارات دولار، وبلغ حجم التجارة الهندية الأفغانية 1.5 مليار دولار في 2019-2020، حيث صدرت الهند أدوية ومعدات طبية وأجهزة كمبيوتر وأسمنت وسكر إلى أفغانستان.