living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسائل إعلام: أفغانستان توقف تجارة الترانزيت مع الهند

20
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام أن أفغانستان أوقفت تجارة الترانزيت مع الهند عبر باكستان، حيث قامت كابل بإغلاق محطتين تجاريتين على حدودها مع باكستان.
 
وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" اليوم الخميس عن اتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO).
 
وقال أجاي ساهي، الرئيس التنفيذي لـFIEO: "قامت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بإغلاق طرق التجارة وأوقفت عبور البضائع إلى الهند عبر الأراضي الباكستانية".
 
وأضاف المسؤول: "نتوقع من طالبان فتح المحطات التجارية واستئناف طرق العبور عبر باكستان لإعادة العلاقات التجارية الهندية الأفغانية".
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المتحدث باسم طالبان، محمد سهيل شاهين، إن الهند يمكنها أن تكمل مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.
 
وقال شاهين: "طالبان لا تمانع إذا استمرت الهند في العمل في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في أفغانستان، لأنها من أجل الشعب". وأضاف "لكننا لن نسمح لأية دولة بالتدخل في شؤون أفغانستان أو استخدام أراضينا لأغراض عسكرية".
 
وتنفذ الهند مع تركمانستان وباكستان مشروعا لبناء خط أنابيب غاز TAPI في أفغانستان لتوريد الغاز التركماني، كذلك شاركت الهند في بناء طريق سريع وخط سكة حديد يربط ميناء تشابهار الإيراني بالحدود الإيرانية الأفغانية لتصدر البضائع الهندية.
 
وتقدر استثمارات الهند في الاقتصاد الأفغاني بنحو 3 مليارات دولار، وبلغ حجم التجارة الهندية الأفغانية 1.5 مليار دولار في 2019-2020، حيث صدرت الهند أدوية ومعدات طبية وأجهزة كمبيوتر وأسمنت وسكر إلى أفغانستان.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout