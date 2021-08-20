ستصل أوروبا.. وزير الكهرباء المصري يكشف تفاصيل مشروعات ضخمة

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تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة في مصر خلال الفترة الأخيرة، على توسعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة مع ليبيا، وتسعى الوزارة إلى رفع قدرة شبكات الربط بين البلدين الشقيقين وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، وإنشاء خطوط ربط جديدة.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر ، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف : " نجحنا خلال الفترة الماضية في توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشاريع قائمة بالفعل، ونعمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التي ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا".

وكشف شاكر أن هناك مشروع عملاق تدرسه وزارة الكهرباء المصرية خلال الآونة الأخيرة فحواه، أن يكون هناك ربط كهربائي كبير مع دولة قبرص ومنها إلى كريت ثم إلى دولة اليونان، وهناك تواصل كبير بين بين مصر واليونان في هذا الصدد.

وتابع: " هناك مشروع آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه وهو مشروع للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وطبيعة المشروع عبارة تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التي يكون فيها استهلاك الكهرباء في هذا التوقيت هو الأكثر استخداماً على مدار اليوم".

وأوضح أن الدراسات من الجانب المصري أكدت أن وقت الذروة في استهلاك الكهرباء في الدولة يكون تقريباً عند وقت المغرب، بينما في المملكة العربية السعودية وقت الذروة في وقت آخر، وعليه ستقوم مصر طبقاً للمشروع باستخدام الكهرباء من السعودية وقت ذروتها والعكس بما يضمن للجانبين توفير واستغلال الكهرباء الاستغلال الأمثل.

واختتم الوزير المصري حديثه قائلا إن أحد مميزات مثل هذا المشروع هو توفير في الطاقات الإضافية وتحقيق منفعة متبادلة، لافتاً إلى الفكرة تناقش منذ فترة طويلة وتم طرح المواصفات الخاصة بالمشروع على عدد من الشركات، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي على إتمام المشروع.