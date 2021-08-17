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الكويت تأمر بخفض الإنفاق من ميزانيتها الحالية بما لا يقل عن 10%

17
AUGUST
2021
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أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن 10%.
 
وجاء في بيان صدر عن المجلس، أمس الاثنين، أنه يوافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.
 
كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولارا) وما يزيد.
 
وأطلع وزير المالية المجلس خلال الاجتماع على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الموازنة للسنة المالية 2021-2022.
 
Reuters
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