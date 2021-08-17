روسيا ترفع قيود الطيران مع 3 دول وتزيد الرحلات إلى مصر

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اتخذت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، اليوم الاثنين، قرارا باستئناف رحلات الطيران إلى 3 دول، كذلك قررت زيادة عدد الرحلات إلى مصر.

واعتبارا من 27 أغسطس الجاري، رفعت روسيا القيود المفروضة على رحلات الطيران المنتظم والمستأجر "شارتر" إلى جمهورية الدومينيكان وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "بناء على نتائج المناقشة ومع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر إزالة القيود المفروضة على الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الروسية إلى جمهورية الدومينيكان وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك اعتبارا من 27 أغسطس الجاري".

كذلك قررت اللجنة اعتبارا من التاريخ نفسه زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى 5 دول، بما في ذلك إلى مصر، حيث تقرر زيادة عدد الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ من خمس رحلات إلى 15 رحلة أسبوعيا على كل مسار.

وفي 9 أغسطس الجاري، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة. وفي أبريل الماضي، اتفقت موسكو والقاهرة، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية سيساهم في تعزيز السياحة بمصر، فقبل تعليق الطيران كانت روسيا تعد مصدرا رئيسيا للسياحة في مصر، التي تدر مليارات الدولارات على الخزينة المصرية.