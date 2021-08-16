الروس يتخلصون من بعض مدخرات الدولار لصالح اليورو

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اشترى البنك المركزي الروسي اليوم نحو 196 مليون دولار من السوق المحلية، في ظل قيام مواطنين روس ببيع بعض مدخراتهم من العملة الأمريكية.

وأفاد المركزي الروسي بأن الروس بدأوا في بيع عملات أجنيبة يملكونها في النصف الأول من هذا العام بوتيرة أعلى مقارنة بالفترات الماضية، حيث ارتفع حجم تداولات العملات الأجنبيبة في يونيو بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت مبيعات المواطنين الروس من مدخراتهم بعملة الدولار، حيث زادت مبيعات العملة الأمريكية في النصف الأول من 2021 بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض شراء الدولار بنسبة 24% في الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

لكن الوضع مع العملة الأوروبية كان مختلفا كليا، إذ ارتفع شراء اليورو في النصف الأول من 2021 بنسبة 29%، بينما تراجع بيعه في الفترة المذكورة بنسبة 29%.