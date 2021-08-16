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الحكومة السورية تحدد شروط إدخال الأمتعة الشخصية والأثاث

16
AUGUST
2021
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أصدرت الحكومة السورية قرارا يحدد شروط شمولية الإعفاء من الرسوم على الأمتعة الشخصية وغيرها للسوريين، على ألا يكونوا قادرين على التصرف فيها قبل 3 سنوات.
 
وحدد القرار 1354 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عدد القطع المنزلية التي تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها لدى إدخالها إلى البلاد، بحيث تشمل قطعة واحدة من الأدوات مثل الغسالة، البراد، فرن الغاز، السخان الكهربائي، وغيرها، إضافة إلى "دزينة" واحدة من مستلزمات أدوات المطبخ.
 
أما الأثاث المنزلي فسمح القرار بالإعفاء من رسومه لعدد 3 غرف نوم، وطقمي جلوس، وغرفة سفرة واحدة، و3 سجادات.
 
وحدد القرار شروطا للإعفاء، منها أن تكون الأدوات أو الأمتعة أو الأثاث ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن يكون المستفيد أمضى أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وأن تحمل تلك المواد "آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها أو استعمالها".
 
وحسب القرار فإن المستفيد لا يحق له التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل 3 سنوات من تاريخ الإعفاء.
 
 وأوضح القرار أن "الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة تخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد".
روسيا اليوم
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