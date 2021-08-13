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جدل واستفسارات.. كاميرون حصل على الملايين من شركة قبل إفلاسها

13
AUGUST
2021
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون حصل على 10 ملايين دولار من شركة "جرينسيل كابيتال" قبل انهيارها في مارس الماضي.
 
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق حصل على 4.5 ملايين دولار (3.25 ملايين جنيه إسترليني) أيضا بعد صرفه أسهما من الشركة في عام 2019، وراتب يقارب مليون دولار سنويا للعمل مستشارا بدوام جزئي. 
 
وكدليل على ذلك أشارت الصحيفة إلى أن برنامج "بانوراما" المقدم على "بي بي سي" قد حصل على رسالة بين كاميرون وشركة "جرينسيل كابيتال" توضح بالتفصيل قيمة أسهمه.
 
ويعتقد أن كاميرون جنى ما يقارب 100 مليون دولار قبل خصم الضرائب من شركة "جرينسيل كابيتال" على مدار عامين ونصف العام.
 
من جهته قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إنه لم يتلق "أي شيء من مثل المبالغ التي أوردتها (بي بي سي)"، وأضاف أنه "يأسف بشدة لانهيار (جرينسيل)".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن كاميرون بدأ عمله في "جرينسيل" كمستشار في 2018، وذلك بعد أكثر من عامين من استقالته من منصب رئيس الوزراء في يوليو 2016.
 
وحصول كاميرون على هذه الأموال من الشركة قبل انهيارها، أدى إلى سلسلة من الاستفسارات والجدل في المملكة المتحدة حول سلوك كاميرون وما حدث للشركة. 
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