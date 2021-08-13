صورة من الأرشيف - العاصمة الروسية موسكو

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موسكو تحتل المركز الثالث عالميا في تصنيف المدن الأفضل بأنظمة النقل

تاريخ النشر:12.08.2021 | 13:41 GMT | مال وأعمال

موسكو تحتل المركز الثالث عالميا في تصنيف المدن الأفضل بأنظمة النقل

Sputnik

احتلت العاصمة الروسية موسكو المركز الثالث عالميا ضمن تصنيف أفضل أنظمة النقل في كبرى مدن العالم، وجاء ذلك بحسب دراسة أعدتها McKinsey.

ووفقا للدراسة فقد جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى ضمن التصنيف، تليها العاصمة الصينية بكين في المرتبة الثانية.

واحتلت العاصمة الروسية هذه المترتبة المتقدمة بعدما نفذت في السنوات الماضية العديد من مشاريع البنية التحتية وافتتحت مجموعة من محطات المترو الجديدة، وأطلقت طرق سيارات وعقد مواصلات مختلفة.

وفي العام 2016 تم في موسكو افتتاح خط مترو جديد "الخط الدائري المركزي"، كما تم افتتاح نحو 30 محطة مترو جديدة.

وأعمال التوسعة التي تنفذها سلطات موسكو تهدف لمواكبة ازدياد عدد سكان العاصمة الروسية وللتخفيف من حدة الازدحام.