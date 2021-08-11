بتكوين والعملات المشفرة تسجل نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي

A + A -

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية، اليوم الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي، مع استمرار الحذر بين المستثمرين وسط تدقيق تنظيمي عالمي متزايد.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، 33 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس/آب.

ويأتي ذلك مقارنة مع 19.7 مليون دولار في الأسبوع السابق.

لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

وسجلت بتكوين اليوم أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 46 ألف دولار. ومنذ منتصف يوليو/تموز قفزت 46 بالمئة مقابل الدولار.