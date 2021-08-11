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كم ستدر قناة السويس في العام المالي الحالي؟

11
AUGUST
2021
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تستهدف الحكومة المصرية زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس في العام المالي الحالي، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
ووفقا لخطة العام المالي 2021 - 2022 فإنه من المستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6% ليرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 2020 - 2021 إلى 99.23 مليار جنيه. 
 
وليتجاوز بذلك الناتج المحقق قبل وقوع جائحة فيروس كورونا عام 2018 - 2019، حيث بلغ 90.64 مليار جنيه.
 
ونستعرض فيما يلى تطور الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس (بالأسعار الثابتة) خلال الفترة من 2018-2019 إلى 2021-2022:
 
- عام 2018-2019 بلغ نحو 90.64 مليار جنيه.
 
- عام 2019-2020 بلغ نحو 95.18 مليار جنيه.
 
- عام 2020-2021 انخفض إلى 93.94 مليار جنيه.
 
- عام 2021-2022 مستهدف أن يصعد إلى نحو 99.23 مليار جنيه.
روسيا اليوم
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