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الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر مقابل اليورو

11
AUGUST
2021
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ارتفع الدولار الأميركي ليلامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مقابل اليورو مع تزيد توقعات المستثمرين بأن بيانات الوظائف الأميركية القوية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن يبدأ قريبا تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.
 
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، لثالث جلسة على التوالي وسجل أعلى مستوى له في حوالي ثلاثة أسابيع. وفي أحدث المعاملات كان المؤشر مرتفعا 0.13 بالمئة عند 93.064 .
 
واتخذ الدولار مؤخرا منحنى صعوديا مع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما أضعفت احتمالات تقليص مجلس الاحتياطي لإجراءات التحفيز أسعار السندات.
 
وذكرت وزارة العمل الأميركية في مسح شهري الاثنين أن الوظائف الشاغرة سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو حزيران بينما زاد التوظيف أيضا.
 
جاء ذلك عقب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الصادر يوم الجمعة والذي أظهر زيادة في الوظائف بلغت 943 ألفا في يوليو تموز، وهو رقم أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 870 ألفا.
 
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1718 دولار.
 
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 110.57 ين.
 
وزاد الدولار أيضا 0.2 بالمئة مقابل العملة السويسرية، موسعا مكاسبه التي سجلها مؤخرا.
 
وارتفع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة مقابل العملة الأميركية.
 
وما زال المستثمرون قلقين بشأن النمو في الصين والانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.
 
وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.7 بالمئة إلى 45ألف و530.05 دولار بعد أن سجلت الليلة الماضية أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 46 ألف و759 دولارا. وانخفضت الإيثر 0.9 بالمئة إلى 3139.15 دولار.
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