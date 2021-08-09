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لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.. الاقتصاد السعودي ينمو

9
AUGUST
2021
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أظهرت تقديرات حكومية أولية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد السعودية نما 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو أول نمو منذ الجائحة بفضل نمو القطاع غير النفطي 10.1 بالمئة.
 
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4 بالمئة في العام الجاري، بعد انكماش اقتصاد المملكة 4.1 بالمئة في 2020 بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
 
وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: "النمو السنوي، على الأخص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، يعكس أساسا منخفضا من العام الماضي في ظل الجائحة".
 
وأضافت: "يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج".
 
وانكمش القطاع النفطي سبعة بالمئة على أساس سنوي، لكنه نما 2.5 بالمئة على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.
 
وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق مليارات الدولارات.
 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
روسيا اليوم
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