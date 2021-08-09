أجهزة طبية روسية ستباع في الولايات المتحدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشي

A + A -

حصلت شركة ExoAtlet الروسية للمعدات الطبية على موافقة رسمية لتصدير هياكل خارجية طبية (أجهزة طبية مصممة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة) إلى السوق الأمريكية.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع شهادة رسمية للهيكل الخارجي للبالغين ExoAtlet II للسماح باستخدامه في الولايات المتحدة لإعادة التأهيل الطبي.

وقالت الشركة الروسية المصنعة في بيان اليوم الخميس: "تؤكد الشهادة الامتثال لقواعد ومعايير التشريعات الأمريكية وتفتح فرصة لمنتجات الشركة لدخول السوق الأمريكية".

وترى الشركة الروسية إمكانات هائلة في سوق إعادة التأهيل الطبي في الولايات المتحدة، ووفقا لتحليل الشركة تحدث في الولايات المتحدة أكثر من 795000 سكتة دماغية كل عام، أي نحو 4 أضعاف عدد الإصابات في روسيا، فيما يعاني 18000 أمريكي كل عام من إصابات في النخاع الشوكي، ومن المتوقع أن يصل عدد جراحات استبدال المفاصل إلى 4 ملايين سنويا في عام 2030. وتتطلب جميع هذه الحالات إعادة تأهيل طبي طويل الأمد.