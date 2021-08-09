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"أرامكو" تتفوق على أكبر 5 شركات نفط بالعالم مجتمعة

9
AUGUST
2021
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أكدت صحيفة "سبق" السعودية، أن شركة "أرامكو" المنتجة للنفط، "تفوقت بشكل هائل على نظيراتها، أكبر خمس شركات نفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري".
 
وأوضحت "سبق" أن "أرباح أرامكو بمفردها (خلال تلك الفترة)، تجاوزت الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 52%".
 
وأشارت إلى أن شركات النفط الخمس المقصودة هي: "إكسون موبيل، وشيفرون (الولايات المتحدة)، وتوتال (فرنسا)، وشل (بريطانيا وهولندا)، وبي بي (بريطانيا)".
 
واستند ذلك إلى البيانات المالية لتلك الشركات، إذ بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من العام الجاري 25.5 مليار دولار، وهذا ما يعادل 52% مقارنة بأرباح الشركات الخمس مجتمعة، البالغة 16.74 مليار دولار، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
 
في حين أن أرباح الشركات الخمس توزعت بين 4.7 مليار دولار لشركة "إكسون موبيل"، و3.3 مليار دولار لشركة "شيفرون"، و2.2 مليار دولار لشركة "توتال"، و3.43 مليار دولار لشركة شل، و3.12 مليار دولار لشركة "بي بي"، وفق "سبق".
 
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت نتائجها المالية عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغ صافي الربح 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 288% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
 
وأشارت إلى أن صافي ربح الشركة عن النصف الأول من العام بلغ 176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.
 
كما أعلنت أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2021.
روسيا اليوم
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