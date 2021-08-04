بعد توجيهات السيسي لزيادة ثمن رغيف الخبر المدعوم.. وزارة التموين تتحرك

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قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، إن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

وأضاف الوزير في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وقبل ذلك شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم في البلاد، لافتا إلى أن سعر الرغيف لم يتغير خلال الأعوام الـ30 ماضية.

ويبلغ سعر رغيف الخبز في مصر في الوقت الراهن 0.05 جنيه مصري (5 قروش) ما يعادل نحو 0.0032 دولار، أي أن سعر رغيف الخبر المدعوم يبلغ أقل من سنت واحد.

ولم يتغير سعر رغيف الخبز خلال السنوات الماضية، لكنه في أغسطس 2020 جرى تخفيض وزن الرغيف من 110 غرامات إلى 90 غراما، أي تخفيض الوزن بنسبة 18%.

(الدولار = 15.7 جنيه مصري)